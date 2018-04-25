США официально вышли из ЮНЕСКО

Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило сегодня в силу в соответствии с уставом организации.

США прекращают свое полноправное членство в ЮНЕСКО и становятся государством в статусе наблюдателя. Фактически это означает, что Вашингтон больше не будет выплачивать членские взносы и не сможет избираться в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО — профильный орган, отвечающий за выполнение положений Конвенции об охране культурного и природного наследия 1972 года.

Впрочем, сама конвенция является самостоятельным международным договором, который США подписали и ратифицировали: из нее Вашингтон не выходит и продолжит ее выполнять. Что же касается членских взносов, то их Соединенные Штаты не платят уже с 2011 года: они отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после принятия в ее ряды на правах полноправного члена Палестины. В результате международная организация лишилась 22% своего финансирования.

Разногласия по палестино-израильскому конфликту стали причиной нынешнего выхода. Вашингтон, однако, намерен сохранить при ЮНЕСКО постоянную миссию наблюдателей, а также участвовать в выполнении организацией ряда ее функций, включая охрану всемирного культурного наследия, защиту свободы прессы, содействие научному сотрудничеству и образовательному процессу.

Соединенные Штаты выходят из ЮНЕСКО не в первый раз: в 1984 году администрация президента США Рональда Рейгана уже покидала эту организацию. Тогда в качестве причины называлась «излишняя политизация» ЮНЕСКО и «неразумное расходование» ее бюджета. Впрочем, и в прошлый раз в основе лежали во многом все те же разногласия по палестино-израильскому конфликту. Вернулись США в ЮНЕСКО только в 2003 году уже в годы президентства Джорджа Буша — младшего.

На территории Соединенных Штатов в настоящее время находятся 23 объекта, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них Статуя Свободы, природные комплексы: Большой каньон, Йеллоустонский и Йосемитский национальные парки и многие другие. Несмотря на выход Вашингтона из организации, самим объектам ничего не грозит. Согласно правилам, предусмотренным конвенцией 1972 года, государства, на территории которых находятся объекты всемирного наследия, сами несут за них ответственность, в том числе содержат и обеспечивают их сохранность за свой счет. Так что с этой точки зрения для США ничего не меняется.

belta.by