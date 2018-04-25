США опубликовали список товаров из Китая, облагаемых пошлиной в 25%

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США опубликовали список товаров из Китая, которые попадут под 25-процентные пошлины. Документ размещен на сайте аппарата представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

Американская таможня начнет облагать пошлинами с 23 августа товары на сумму 16 миллиардов долларов в год. Список содержит 279 наименований вместо 284, которые были указаны в первоначальном документе, опубликованном 15 июля. Изменения были внесены после слушаний по пошлинам, состоявшихся в прошлом месяце. В заявлении офиса торгового представителя, которое приводит «Интерфакс» , указано, что «действия, политика и практика Китая, касающиеся передачи технологий, интеллектуальной собственности, инноваций являются необоснованным и дискриминационным бременем для американской торговли».

Первоначально обложение ежегодных поставок китайских товаров на сумму 50 миллиардов долларов повышенной пошлиной было предусмотрено президентом США Дональдом Трампом, однако под давлением американского бизнеса объем был снижен до 35 миллиардов. С этих китайских товаров 25-процентая пошлина взимается с 6 июля. Под дополнительные 16 миллиардов с 23 августа подпадают такие импортируемые из Китая товары, как мотоциклы, тракторы, комплектующие для строительства железных дорог, радиотехнические схемы, моторы и сельскохозяйственное оборудование.

Пекин, последовательно выступая против торговой войны с Соединенными Штатами, вынужденно предпринимает зеркальные меры в отношении американских товаров, предупреждая, что протекционистская политика Вашингтона в торговле ведет к дестабилизации мирового рынка и негативно скажется на самих Соединенных Штатах. В ответ на первоначальное повышение пошлин Госсовет КНР заявил о том, что в случае реализации этих мер в ответ будут введены 25-процентные пошлины на американские автомобили, бобы и другую продукцию сельского хозяйства — в общей сложности 106 наименований товаров.

Ранее стало известно, что власти Китая объявили о готовности ввести ответные пошлины на импорт из США на 60 миллиардов долларов, если Вашингтон введет новые пошлины в отношении импорта из КНР на 200 миллиардов долларов. Ограничения могут затронуть поставки агропродукции и энергетических товаров, по которым Китай ранее соглашался нарастить импорт из США. В МИД КНР заявили, что Вашингтон пытается прибегнуть к «шантажу и давлению» по отношению к Пекину, но эти меры «никогда не сработают».

NEWSru.com