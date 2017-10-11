США отказались от “Антивируса Касперского” по наводке израильской разведки, утверждает пресса

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США действовало с подачи израильских спецслужб, когда рекомендовало американским госучреждениям отказаться от использования продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения “Лаборатория Касперского”. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Разведка Израиля обнаружила активность хакеров, предположительно связанных с российскими властями, более двух лет назад. Утверждается, что злоумышленники использовали ПО “Лаборатории Касперского”, чтобы найти в Сети секретные программы американских спецслужб. Израиль передал эти данные США, предупредив Вашингтон о “широком российском вмешательстве”.

В итоге эта информация стала поводом для запрета американским госучреждениям использовать ПО лаборатории, о котором президент США Дональд Трамп распорядился в сентябре.

По данным источников The Washington Post, в 2015 году хакеры, работающие на правительство Израиля, заметили на компьютерах российской фирмы подозрительное хакерское ПО, которое могло быть связано только с Агентством национальной безопасности (АНБ) США. Израиль уведомил АНБ, сотрудники которого сразу же приступили к расследованию и обнаружили, что ПО попало к российским властям.

Израильская разведка обнаружила хакерское ПО в сети “Лаборатории Касперского” – компании, находящейся в центре внимания в США из-за подозрений, что ее продукты способствуют шпионажу со стороны России, говорится в статье.

Ранее в газете The Wall Street Journal писала, что российские хакеры похитили данные о том, как спецслужбы США внедряются в компьютерные сети других государств и защищаются сами от кибератак.

По версии издания, инцидент произошел в 2015 году, однако в АНБ о нем узнали только весной прошлого года. Сотрудник АНБ, как предполагается, пренебрег инструкциями, когда изъял секретную информацию на работе и перевел ее на домашний персональный компьютер. Как утверждает издание, компьютер был оснащен программным обеспечением “Лаборатории Касперского”.

NYT обратилась за комментариями в АНБ, Белый дом и диппредставительства Израиля и России в США, отмечает ТАСС. АНБ, Белый дом и посольство еврейского государства отказались прокомментировать публикацию. В посольстве России не ответили на запрос газеты.

В “Лаборатории Касперского” снова опровергли причастность к киберпреступлениям

В “Лаборатории Касперского” в очередной раз опровергли причастность к киберпреступлениям. “Лаборатория Касперского” не вовлечена и не обладает никакой информацией о данной ситуации. Так как надежность нашей продукции является фундаментальной основой для нашего бизнеса, “Лаборатория Касперского” защищает уязвимые места, которые она выявляет или о которых сообщают компании”, – говорится в заявлении “Лаборатории”, размещенном в Facebook.

В “Лаборатории Касперского” снова заверили в готовности взаимодействовать с властями США по поводу надежности ее продукции. В заявлении отмечается, что компания “никогда не помогала и никогда не будет помогать ни одному правительству в мире в попытках кибершпионажа”.

Напомним, МВБ США в сентябре призвало американские госучреждения отказаться от продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения “Лаборатория Касперского”. В заявлении отмечалось, что такое указание дала исполняющая обязанности главы МВБ Элейн Дьюк, которая “обеспокоена связями между некоторыми сотрудниками “Лаборатории Касперского”, российской разведкой и другими правительственными учреждениями”, а также “требованиями, которые, согласно российскому законодательству, позволяют российским спецслужбам запрашивать или обязывать предоставить помощь со стороны “Лаборатории Касперского” в перехвате сообщений, проходящих через российские сети”.

Комитет палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям намерен 25 октября провести слушания по теме использования в американских госучреждениях продукции “Лаборатории Касперского”. Об этом ТАСС ранее сообщил представитель комитета. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение властей США относительно “Лаборатории Касперского” политизированным.

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