США отказались заключать торговую сделку с Китаем

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Соединенные Штаты пока не готовы к тому, чтобы прийти к заключению торгового соглашения с Китаем, однако надеются в будущем выработать соответствующий документ. Об этом заявил в понедельник, 27 мая, президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Токио встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает ТАСС.

«Я думаю, что они (Китай — ред.), вероятно, хотели бы заключить сделку на условиях, которые были до того, как они попытались пересмотреть их. Они хотели бы заключить сделку. Мы не готовы заключить сделку», — сказал он.

При этом Трамп отметил, что в настоящее время из-за повышенных пошлин на китайские товары в американскую экономику поступают дополнительные средства. Кроме того, президент США выразил надежду, что в будущем Вашингтон и Пекин смогут заключить «отличную торговую сделку».

Напомним, очередной 11-й раунд китайско-американских торговых переговоров проходил в Вашингтоне 9-10 мая. Тогда Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки и анонсировал введение жестких тарифов, если стороны не придут к соглашению.

korrespondent.net

Photo by Gage Skidmore on Foter.com / CC BY-SA