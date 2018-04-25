США перебрасывают в Европу бомбардировщики B-52

🔊 Воспроизвести

Американские военные перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, способных нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы. Об этом сообщает Рostimees со ссылкой на данные западных авиадиспетчерских служб.

В ближайшее время на авиабазу Фэрфорд прибудет еще несколько таких бомбардировщиков. Их общее число составит восемь единиц.

Отмечается, что перед прибытием на авиабазу Фэрфорд один из бомбардировщиков с бортовым номером 60-0061 сразу после трансатлантического перелета, совершил полет вблизи российских границ в районе Балтийского моря.

Самолет находился в зоне действия российской ПВО несколько минут, приблизившись к морской границе РФ на расстояние около 100 км. После чего он лег курсом на авиабазу в Великобритании. При этом американский бомбардировщик осуществлял полет на высоте 8,2 тыс. метров с демонстративно включенным транспондером.

Переброска B-52H в Европу осуществляется в преддверии запланированных учений НАТО в Грузии NATO-GEO EX19, которые начинаются 18 марта. Однако официальных сведений о том, будут ли они участвовать в учениях, нет.

Напомним, авиабаза Фэрфорд регулярно используется для размещения стратегической авиации США в Европе. B-52 способен нести на борту более 30 тонн бомб, крылатых ракет и других боеприпасов на расстояние более 14 тысяч километров.

Ранее сообщалось, что бомбардировщики B-52 прослужат США еще 23 года. После модернизации эти самолеты смогут оставаться на вооружении до 2040 года, то есть 85 лет.

korrespondent.net