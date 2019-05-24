США планируют отправку войск на Ближний Восток

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Министерство обороны США рассматривает запрос об отправке дополнительных сил в размере около пяти тысяч военнослужащих на Ближний Восток из-за ситуации с Ираном. Об этом в четверг, 23 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

При этом по данным The Associated Press, Пентагон представит администрации США планы по отправке на Ближний Восток до десяти тысяч военнослужащих. Также рассматривается поставка в регион дополнительных противоракетных комплексов Patriot и кораблей.

Официальные лица подчеркнули, что этот шаг не является ответом на какую-либо новую угрозу со стороны Ирана, а направлен на укрепление безопасности в регионе.

По словам собеседников Reuters, запрос поступил от Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) однако остается неясным, удовлетворит ли его Пентагон.

Ведомство регулярно получает и отклоняет запросы от командующих войсками по всему миру о дополнительных ресурсах.

Напомним, зона ответственности CENTCOM распространяется на территорию 21 страны, включая Афганистан, Ирак, Иран, Сирию, Йемен, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и другие, а также на международные воды Красного моря, Персидского залива и западной части Индийского океана.

В свою очередь президент США Дональд Трамп пригрозил расправиться с Ираном, если он будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт.

На фоне напряженности, Пентагон направил в регион авианосец Abraham Lincoln и дополнительную группу бомбардировщиков.

Позже было принято решение усилить ударную группу десантно-вертолетным кораблем USS Arlington и комплексом Patriot.

korrespondent.net