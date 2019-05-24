США планируют санкции в отношении еще 5 китайских компаний

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Американские власти рассматривают возможность внесения в черный список ряда китайских производителей оборудования для видеонаблюдения.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом со ссылкой на неназванные источники сообщило агентство Bloomberg.

Помимо санкций в отношении компании Hangzhou Hikvision Digital Technology, сообщения о которых уже появлялись ранее, США также могут запретить американским компаниям поставлять программное обеспечение или компоненты оборудования таким компаниям, как Megvii, Meiya Pico, Iflytek Co. и Zhejiang Dahua Technology Co.

Данные компании КНР производят камеры и другое оборудования для уличного видеонаблюдения. Как отмечают источники агентств, в администрация Трампа якобы «обеспокоены ролью данных компаний в помощи властям Пекина в подавлении уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая. Кроме того, американские власти обеспокоены возможностью использования камер компаний Hikvision и Dahua в шпионаже с учетом их программного обеспечения по распознаванию лиц.

Как отмечается, сенатор от штата Тед Круз собирается направить письмо президенту Трампу с призывом «провести комплексную оценку того, как частные китайские компании используют экспортируемые технологии США для видеонаблюдения».

Dahua и Hikvision входят в число мировых лидеров по производству уличных камер видеонаблюдения. С призывом продолжения санкций США в отношении китайских компаний в технологической сфере ранее также выступил бывший советник Трампа Стивен Бэннон.

При этом внесение администрацией Трампа этих и других упомянутых китайских компаний в черный список может привести к еще более резкой реакции со стороны руководства КНР, чем в случае с компанией Huawei.