США построят новое посольство в Кишиневе вопреки желанию президента Додона

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Соединенные Штаты не откажутся от покупки территории бывшего республиканского стадиона в Кишиневе под новое здание посольства, хотя против этого резко выступил президент Молдавии Игорь Додон. Он отказал в передаче этого участка земли американцам, сообщает ТАСС.

Однако посол США не намерен отступать. «Я очень уважаю президента и понимаю, что его беспокоит. Но речь идет об участке, который долгие годы был заброшен, — сказал американский дипломат. — Мы десять лет искали подходящую территорию под здание нового посольства, и я уверяю вас, что сделка будет максимально транспарентной и законной».

Ранее правительство и парламент Молдавии, которые контролирует коалиция проевропейских партий, разрешили передать дипломатическому представительству США этот участок земли. Это вызвало критику со стороны молдавской общественности, свои подписи под протестом поставили десятки тысяч человек. Додон отказался от промульгации решения парламента, отметив, что на месте бывшего стадиона необходимо разбить парк или построить культурный центр, которыми будут пользоваться все жители Молдавии. Об этом президент страны написал 9 августа на своей страничке в Facebook.

После соответствующего решения Конституционного суда подпись под разрешением на передачу земли может поставить премьер-министр или председатель парламента.

Сооруженный в 1951 году по указанию Леонида Брежнева стадион пришел в негодность. В 2007 году его начали сносить, чтобы построить новую центральную арену. Однако денег на воплощение задуманного не нашлось.

NEWSru.com