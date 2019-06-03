США потребовали от Европы изменить планы обороны

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США поставили ультиматум Европе, чтобы она внесла коррективы в курс своей оборонной политики, которая была бы тесно связана с интересами Вашингтона. Об этом, как передает ТАСС, написала в воскресенье испанская газета El Pais.

По информации издания, Вашингтон требует, чтобы американские компании участвовали в европейских проектах, связанных с вооружением, с чем не согласен Брюссель из-за «страха оказаться в ловушке американских нормативов по экспорту военного материала».

США считают, что нормы ЕС являются слишком рестриктивными и будут препятствовать участию их компаний в разработке вооружений в Европе. Напряженность достигла такого уровня, что администрация Дональда Трампа предупредила ЕС о том, что он «рискует остаться один перед лицом таких угроз, как Россия, если продолжит продвигать свой план», отмечает газета.

Позиция США была озвучена в ходе визита в Вашингтон представителей европейского комитета по политике и безопасности, которые прибыли в американскую столицу, чтобы провести переговоры с высокопоставленными чиновниками администрации Трампа.

Встреча была направлена на то, чтобы сблизить позиции по вопросу нормативов будущего европейского фонда обороны и проектов по вооружению программы Постоянного структурированного военного партнерства (PESCO).

Встреча завершилась постановкой ультиматума Евросоюзу, чтобы он изменил одобренные нормы. Администрация Трампа предупредила, что «любой серьезный кризис в Европе <…> потребует ответа [совместно] с США, Канадой, Великобританией и Норвегией». Данная помощь со стороны союзников может не прийти, если, как утверждает Вашингтон, военные планы ЕС приведут к тому, что «оружейные индустрии» обеих сторон «не смогут работать вместе».

Как уточняет El Pais, заявления США представляют собой самую серьезную угрозу, озвученную Вашингтоном после того, как Брюссель начал продвигать оборонный союз. Соединенные Штаты ясно дают понять, что, если проект будет продолжен в соответствии с его нынешним замыслом, ЕС придется защищать себя своим собственным вооружением.

NEWSru.com