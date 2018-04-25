США предупредили РФ и Сирию, что применение химоружия в Идлибе не останется без последствий

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Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд довел до сведения начальника Генерального штаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова, что применение властями Сирии химического оружия в Идлибе не осталось бы без последствий. Об этом заявила во вторник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт, передает ТАСС.

«Данфорд разговаривал со своим российским коллегой (Герасимовым. — Прим. ТАСС) и со всей ясностью заявил, что правительство Соединенных Штатов и его партнеры оперативны и соответствующим образом отреагируют на любое подтвержденное использование химического оружия в Идлибе или в любом другом месте в Сирии», — отметила Науэрт.

Эту мысль американцы попросили донести до сведения сирийцев, передает ABC News . «Мы призываем Россию очень ясно разъяснить Дамаску: это (использование химоружия. — Прим. «Интерфакса») не останется без последствий», — добавила Науэрт.

Она пояснила, что в разговоре с Герасимовым наряду с Данфордом участвовал и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. «Мы взаимодействовали на самом высоком уровне с российским правительством и военными», — подчеркнула Науэрт.

Она также напомнила, что госсекретарь США Майк Помпео разговаривал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на прошлой неделе, передает «Интерфакс» . «Госсекретарь дал ясно понять…, при любом российском и/или сирийском правительственном наступлении на Идлиб, при любой эскалации в этом районе мы будем считать их (Россию и Сирию. — Прим. «Интерфакса») ответственными за это, в особенности за использование химического оружия», — сказала Науэрт.

По ее словам, нынешняя администрация США уже жестко реагировала на случаи применения химоружия в Сирии. Так, в середине апреля США, Великобритания и Франция обстреляли объекты на территории Сирии, связанные с использованием химического оружия, которое принадлежит президенту Башару Асаду. Перед этим правозащитные организации сообщили о химической атаке, проведенной 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте, в которой Запад обвинил режим Башара Асада.

Добавим, в настоящий момент войска Башара Асада готовят наступление в мухафазе (области) Идлиб, где проживает 3 миллиона человек. В Идлибе правительственным войскам противостоят различные группировки мятежников, а также члены террористической группировки «Аль-Каида»*.

NEWSru.com