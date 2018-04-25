TOP,Сегодня в мире

США предупредили РФ и Сирию, что применение химоружия в Идлибе не останется без последствий

Фото из открытых источников

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд довел до сведения начальника Генерального штаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова, что применение властями Сирии химического оружия в Идлибе не осталось бы без последствий. Об этом заявила во вторник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт, передает ТАСС.

«Данфорд разговаривал со своим российским коллегой (Герасимовым. — Прим. ТАСС) и со всей ясностью заявил, что правительство Соединенных Штатов и его партнеры оперативны и соответствующим образом отреагируют на любое подтвержденное использование химического оружия в Идлибе или в любом другом месте в Сирии», — отметила Науэрт.

Эту мысль американцы попросили донести до сведения сирийцев, передает ABC News. «Мы призываем Россию очень ясно разъяснить Дамаску: это (использование химоружия. — Прим. «Интерфакса») не останется без последствий», — добавила Науэрт.

Она пояснила, что в разговоре с Герасимовым наряду с Данфордом участвовал и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. «Мы взаимодействовали на самом высоком уровне с российским правительством и военными», — подчеркнула Науэрт.

Она также напомнила, что госсекретарь США Майк Помпео разговаривал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на прошлой неделе, передает «Интерфакс». «Госсекретарь дал ясно понять…, при любом российском и/или сирийском правительственном наступлении на Идлиб, при любой эскалации в этом районе мы будем считать их (Россию и Сирию. — Прим. «Интерфакса») ответственными за это, в особенности за использование химического оружия», — сказала Науэрт.

По ее словам, нынешняя администрация США уже жестко реагировала на случаи применения химоружия в Сирии. Так, в середине апреля США, Великобритания и Франция обстреляли объекты на территории Сирии, связанные с использованием химического оружия, которое принадлежит президенту Башару Асаду. Перед этим правозащитные организации сообщили о химической атаке, проведенной 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте, в которой Запад обвинил режим Башара Асада.

Добавим, в настоящий момент войска Башара Асада готовят наступление в мухафазе (области) Идлиб, где проживает 3 миллиона человек. В Идлибе правительственным войскам противостоят различные группировки мятежников, а также члены террористической группировки «Аль-Каида»*.

NEWSru.com

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.