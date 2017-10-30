США предупредили РФ о старте учений стратегических ядерных сил Global Thunder

Соединенные Штаты начинают ежегодные учения стратегических ядерных сил “Глобальный гром” (Global Thunder). Об этом РИА “Новости” сообщил официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) США Брайан Магуир. Он подчеркнул, что Вашингтон по условиям двустороннего договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) заранее предупредил о маневрах Россию.

В то же время, к примеру, Китай, у которого также есть ядерное оружие, об учениях не был проинформирован, так как у Вашингтона с Пекином нет подобного соглашения.

По словам Магуира, сценарий учений, которые начались в понедельник, 30 октября, предусматривает “различные стратегические угрозы” для США и задействует все возможности STRATCOM с участием подразделений в различных местах в режиме реального времени. Будут отработаны возможности космических сил, систем наблюдения и разведки, систем глобального удара и средств противоракетной обороны, а также кибервозможности, сообщил он.

Командно-штабные и полевые учения Global Thunder проводятся для подготовки сил Пентагона и оценки совместной оперативной готовности во всех сферах ответственности STRATCOM с особым акцентом на ядерную готовность, пояснил представитель командования. Он отметил, что маневры дают армии США возможности для подготовки по предотвращению и отражению военного нападения.

Напомним, на прошлой неделе в России прошли тренировки по управлению стратегическими ядерными силами страны, в которых принял участие верховный главнокомандующий президент РФ Владимир Путин. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН (Ракетных войск стратегического назначения), атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ.

По словам представителя Кремля, Путин лично произвел пуск четырех баллистических ракет. Минобороны сообщало о запусках трех баллистических ракет с подводных лодок и одной с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Песков пояснил, что испытание ядерной триады в России является регулярным процессом и не связано с какими-либо международными событиями. Представитель Кремля подчеркнул, что маневры не влияли на международную напряженность и проходили “в строгом соответствии” с общепринятыми нормами и с “необходимыми уведомлениями”.

Договор СНВ-3 между РФ и США относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Договор рассчитан на десять лет с возможным продлением на пять лет. Договором предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Согласно положениям соглашения, США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях.

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