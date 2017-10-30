США прекратили ротацию военных в Литве, но будут участвовать в учениях – генерал Б. Ходжес

Соединенные Штаты Америки прекратили постоянную ротацию сухопутных сил в Литве, однако продолжат направлять военных для участия в учениях, заявил генерал США Бен Ходжес.

“Я не хочу сказать, что пребывание (сухопутных сил) здесь останется долгосрочным и постоянным, поскольку здесь (в Литве) уже нет военных, проживающих в казармах. Однако американских военных, которые участвуют определенных учениях, вы видите здесь практически каждый месяц”, – сказал в кратком интервью BNS командующий сухопутными силами США в Европе, который в субботу наблюдал за ходом учений “Железный волк II ” на литовском полигоне в Пабраде.

В этих учениях принимают участие около 130 американских военных, прибывших из Польши. После учений они вернутся в Польшу. Здесь сейчас дислоцирована бригада военных США, состоящая почти из четырёх тысяч военных. Еще около тысячи военных, в основном американцев, входят в действующий в Польше с 2017 года Международный батальон НАТО.

В Балтийских странах роты военных США дислоцировались по принципу ротации с 2014 года, в качестве реакции на действия России в Украине. Американские военные, дислоцированные в Литве, проживали в Рукле. Сейчас в этом городке в Йонавском районе размещен международный батальон союзников под командованием Германии.

В качестве командующего сухопутными силами США в Европе 59-летний генерал Б.Ходжес находится в последний раз. В декабре он выйдет в запас и станет аналитиком в действующем в США Центре анализа европейской политики.

По словам офицера, в будущем НАТО потребуется больше работать над обеспечением взаимодействия военных, поскольку много подразделений Альянса являются международными, также одной из приоритетных задач является создание оборонного щита.

Он отметил, что России, которая уважает только силу, Альянс должен ответить мощью, но при этом должен оставлять открытыми двери к сотрудничеству.

“Если мы будем выглядеть неподготовленными и неготовыми сделать все, чтобы защищать друг друга, тогда мы повысим риски”, – сказал генерал.

BNS

Метки: Бен Ходжес, Генерал США, Литва