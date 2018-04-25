США призвали страны Совбеза ООН дружно ввести санкции против Ирана

Страны — члены ООН должны поддержать США в вопросе восстановления санкций против Ирана, заявил заместитель постпреда США при всемирной организации Джонатан Коэн, выступая на заседании Совбеза 27 июня.

«Когда мы имеем дело со страной, которая постоянно нарушает резолюции СБ ООН, крайне важно, чтобы мы добились значимых последствий для нее», — сказал Коэн (цитата по «Интерфаксу»).

Дипломат подчеркнул: «Именно поэтому мы призываем членов нынешнего Совета присоединиться к нам в вопросе санкций, направленных против пагубного поведения Ирана в регионе».

Он сослался на доклад генсека ООН, зачитанный на заседании, отметив, что этот документ «свидетельствует о том, что Иран продолжает дестабилизировать регион посредством поддержки террористических группировок», а также на то, что Тегеран поставляет компоненты ракет йеменским повстанцам, которыми они ведут обстрелы территории Саудовской Аравии.

Коэн напомнил, что США приняли решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В свою очередь постпред ЕС при ООН Жоао Вале де Алмейда в своем выступлении на заседании раскритиковал предложение американцев: «Демонтаж ядерной сделки, которая работает, поставит нас в не лучшее положение при обсуждении других вопросов. Провал этого главного достижения будет означать большой шаг назад для региона, для режима нераспространения и для нашей общей безопасности, это потенциально может вызвать серьезные последствия», — заявил он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небезня заявил, что содержащиеся в новом докладе генсека ООН о выполнении Ираном СВПД ссылки на непроверенную информацию являются злонамеренной попыткой сформировать негативный фон вокруг Тегерана.

Напомним, в 2015 году Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы. По условиям сделки Иран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие санкций.

Но 8 мая этого года президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе. Он обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения, после того как власти Израиля заявили о наличии у них соответствующих разведданных.

Трамп тогда же объявил о возобновлении «самых жестких санкций» в отношении Ирана. Он добавил, что каждая страна, которая будет сотрудничать с Ираном, также подвергнется санкциям. В конце мая госсекретарь США Майк Помпео выдвинул 12 требований, которые необходимо выполнить Тегерану для того, чтобы Вашингтон не стал ужесточать санкционный режим.

В середине мая Иран пригрозил Европе вернуться к обогащению урана до уровня 20%, если она не сумеет сохранить СВПД после выхода из сделки США. В начале июня появилась информация, что Иран начинает наращивать мощности по обогащению урана.

NEWSru.com