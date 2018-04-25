США продолжают оценивать необходимость создания военной базы в Польше

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Соединенные Штаты продолжают вести консультации с союзниками по НАТО и оценивать необходимость создания своей военной базы в Польше. Об этом агентству ТАСС во вторник заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон в ответ на просьбу подтвердить заявления польской стороны о том, что вопрос о создании базы уже решен.

«Польша — надежный союзник по НАТО, который служит центром притяжения усилий США по сдерживанию в Центральной Европе. Мы консультируемся с союзниками по НАТО по этому вопросу, включая Польшу, и продолжаем оценивать необходимость и последствия дополнительного присутствия в стране», — отметил Пэхон.

Ранее во вторник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что создание американской военной базы «Форт Трамп» в Польше является уже решенным вопросом. Он также отметил, что вопрос заключается не в самом размещении американских войск на территории Польши, а в том, каким образом это будет происходить.

Ранее ряд польских СМИ сообщили, что планы Польши и США о создании на территории республики американской военной базы, уже получившей рабочее название «Форт Трамп», скорее всего, не будут реализованы, стороны рассматривают другие варианты.

В сентябре во время визита в США президент Польши Анджей Дуда призвал власти США увеличить контингент американских войск в республике. Он заявил, что это отвечает интересам как Вашингтона, так и Варшавы, так как способствует усилению безопасности Польши. Трамп тогда же заявил, что он серьезно изучает предложение польского президента.

Тогда же Дуда рассказал, что во время его переговоров с Трампом они шутили о создании в Польше американской военной базы под названием «Форт Трамп». Ранее Варшава заявила о готовности выделить 2 млрд долларов на создание инфраструктуры такой базы. Трамп в тот же день сообщил журналистам, что серьезно изучает предложение польского президента.

Сейчас в Польше дислоцируется американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек. На территории страны также размещен батальон НАТО в составе около тысячи человек.

NEWSru.com

Photo by The U.S. Army on Foter.com / CC BY