США решили оказать большее давление на Китай в споре по тарифам

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Президент США Дональд Трамп считает, что пришло время оказать большее давление на Китай в споре по тарифам, заявил американский министр торговли Уилбур Росс 2 августа в эфире телеканала Fox Business . Он также выразил уверенность, что повышение пошлин не станет катастрофой для КНР.

«Президент чувствует, что сейчас есть возможность оказать большее давление на Китай, чтобы он изменил свое поведение», — сказал Росс. По мнению министра, Китай «мстит» США вместо того, чтобы изменить свое поведение.

Новые 25-процентные тарифы, которые США грозят ввести в отношении товаров из Китайской народной республики, не приведут к катастрофическим последствиям, убежден Росс. По его словам, Трамп считает, что «возможно, настало время» для того, чтобы оказать дополнительный нажим на КНР с тем, чтобы Пекин «изменил свое поведение» (цитата по ТАСС).

6 июля, в соответствии с заявлениями президента США Дональда Трампа о «краже Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий» и «несправедливой» торговой практике Пекина, Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на китайские товары, общая сумма которых составляет 34 млрд долларов. Власти КНР сразу же ответно ввели новые тарифы на аналогичную по стоимости импортируемую американскую продукцию.

В среду, 1 августа, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил о том, что Дональд Трамп дал поручение рассмотреть возможность введения пошлин в размере 25% вместо запланированных ранее 10% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 млрд долларов. По словам Лайтхайзера, администрация Трампа продолжает призывать Китай прекратить несправедливую торговую практику и стать участником настоящей рыночной конкуренции.

Формальным поводом для повышения пошлин стало обвинение Китая в краже американской интеллектуальной собственности и технологий, а также в осуществлении несправедливой торговой практики.

NEWSru.com