США сами просили выдвинуть Трампа на Нобеля

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прошлой осенью выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира в ответ на неформальную просьбу Вашингтона, сообщает Asahi Shimbun со ссылкой на источники.

Отмечается, что японский премьер выдвинул кандидатуру Трампа, оценив его усилия по налаживанию диалога с Северной Кореей в контексте отказа КНДР от ядерного оружия. Asahi Shimbun пишет, что американские чиновники попросили Абэ выдвинуть кандидатуру президента США после встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

МИД Японии не подтвердило и не опровергло эту информацию. Администрация президента США также отказалась от комментариев.

Напомним, ранее Трамп заявил, что его выдвинули на Нобелевскую премию мира. По его словам, он получил от премьера Японии копию письма в Нобелевский комитет о выдвижении его кандидатуры.

Два депутата парламента Норвегии также выдвинули Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после саммита в Сингапуре, где американский лидер встретился главой КНДР Ким Чен Ыном.