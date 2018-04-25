США собрались вывести войска из Афганистана

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Президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону подготовить план вывода около 7 тысяч военных из Афганистана, сообщает телеканал CNN. Вывод войск может начаться через несколько недель, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники во власти.

Речь идет примерно о половине американского воинского контингента в стране. На вывод может потребоваться несколько месяцев. Сейчас в Афганистане находятся около 14 тысяч американских военнослужащих. По мнению экспертов, Трамп таким образом желает по возможности выйти из конфликтов. Большинство американских военных служат в Афганистане в более крупной миссии НАТО, призванной обучать и консультировать афганские силы и оказывать им помощь. Вывод войск из страны может осложниться тем, что США – участник небоевой операции Решительная поддержка.

США с 2001 года проводят в Афганистане операцию против талибов – самую длительную военную кампанию в своей истории.

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода американского военного контингента из Сирии.

korrespondent.net