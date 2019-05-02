США требуют, чтобы Мадуро покинул Венесуэлу

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США настаивают на том, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро покинул территорию республики. Об этом заявил в интервью телекомпании CNN госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

Ему был задан вопрос, какое послание он бы направил Мадуро сейчас. «Заводите самолет», — ответил Помпео. Он несколько раз повторил, что президенту Венесуэлы «пора покинуть» эту страну.

«Для него настала пора покинуть Венесуэлу. Тем, кто готов поддержать демократию и свободу, следует хорошо подготовиться к тому, чтобы стать составной частью переходного процесса [передачи власти] и начать взаимодействовать со всеми странами в регионе», — резюмировал Помпео.

По его мнению, Мадуро 30 апреля намеревался сбежать в Гавану. «У него на взлетной полосе стоял подготовленный самолет, он был готов покинуть Венесуэлу сегодня утром», — сказал Помпео.

Он также подчеркнул, что у властей США есть информация о том, что Мадуро готовился к тому, чтобы сбежать на Кубу.

В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы 30 апреля прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В столице страны в результате столкновений протестующих с силами правопорядка были ранены не менее 50 человек, как минимум 11 задержаны. Ответные акции проводят и сторонники президента Мадуро.

korrespondent.net