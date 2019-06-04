США требуют от ЕС не вводить пошлины на американские товары

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США хотят, чтобы Европа не вводила пошлины на американские товары. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью немецкой газете Rheinische Post.

«Мы хотим, чтобы Европа прекратила вводить штрафные пошлины на американские товары, то есть не допускала их. Мы хотим, чтобы Европа не предпринимала несправедливых торговых шагов по отношению к США», — заявил Помпео.

«Президент Дональд Трамп выступает за справедливую взаимную торговлю — ни больше ни меньше. Мы хотим видеть наши сельскохозяйственные товары в Европе», — подчеркнул госсекретарь. По его словам, это одно из важных условий для поддержания взаимовыгодных торговых отношений между США и ЕС.

США 1 июня 2018 года ввели пошлины на поставляемую из Канады, Мексики и ЕС продукцию из стали и алюминия в размере 25 и 10 процентов соответственно. Указанные страны ввели ответные меры. В частности, ЕС начал разбирательство в ВТО и с 22 июня 2018 года ввел пошлины в размере 25 процентов на некоторые виды американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, совокупный объем экспорта которой составляет 2,8 млрд евро в год.

Трамп заявил ранее, что США введут пошлины на автомобили из ЕС, если Евросоюз не устранит торговые барьеры в отношении американских компаний, отмечает ТАСС. Президент США намеревался до 18 мая принять решение, вводить ли пошлины в размере 25 процентов на импорт автомобилей и комплектующих для автопромышленности.

Трамп 17 мая воспользовался правом (согласно торговому законодательству США) отложить введение пошлин на срок до 180 дней для продолжения переговоров с ЕС.