США требуют от ЕС создания армии в согласии с НАТО

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Постоянный представитель США в Европейском союзе Гордон Сондленд сообщил, что Вашингтон требует большей ясности относительно планов создания собственной армии ЕС. Об этом дипломат заявил в среду, 21 ноября, на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам.

«Это очень чувствительный вопрос для нас. Мы регулярно убеждаем типичного избирателя в США в очевидности того, зачем США, с учетом всех своих проблем, ежегодно направляют в Европу десятки миллиардов долларов для защиты Европы от России и других недружественных сил, хотя эти деньги могли бы пойти на внутренние нужды США», − отметил Сондленд.

По его словам, Евросоюз уверен, что может самостоятельно справиться с помощью собственных вооруженных сил, а это подрывает НАТО.

«Поэтому мы надеемся, что, раз ЕС желает заявить об определенной степени собственной автономности и оборонных возможностях, то это будет сделано в полном согласии с НАТО и в качестве дополнения, а не замены НАТО», − подчеркнул дипломат.

Американский постпред указал, что США слышат из Европы «две диаметрально противоположные точки зрения» в отношении вопросов обороны: одни намерены ограничиться решением небольших конфликтов или вопросами в Северной Африке, а другие говорят о создании разведывательного сообщества, создании армии, полноценных вооруженных сил.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать общеевропейскую армию, независимую от США. Его идею поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.

Позже глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что вся работа, которую ЕС осуществляет в сфере обороны, согласуется с тем, что делает НАТО.

korrespondent.net