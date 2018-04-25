США удваивают численность своих войск в Норвегии, чтобы тренировать их в зимних условиях

🔊 Воспроизвести США удвоят численность своего контингента в Норвегии. Вместо 330 там будет размещено до 700 морских пехотинцев, сообщает Business Insider со ссылкой на Минобороны Норвегии.

Часть военных, которые будут находиться в Норвегии на ротационной основе, планируется разместить ближе к границе с РФ, нежели сейчас.

В Осло подчеркивают, что подобное усиление присутствия США в Норвегии не следует воспринимать как военную эскалацию. Норвежская сторона настаивает на том, что военные США будут находиться на территории страны для выполнения исключительно тренировочных миссий (американцы отрабатывают ведение войны в зимних условиях).

Ранее глава МИД страны Ине Эриксен Сёрейде заявила журналистам, что это решение не направлено против России и не нацелено на формирование постоянной американской базы в Норвегии.

В июне представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что подобный план подрывает доверие между Москвой и Осло, передает «Интерфакс» .

План присутствия вооруженных сил на ротационной основе в Норвегии рассчитан на срок до пяти лет. Решение о первоначальном размещении военных на полгода было принято в начале 2017 года. В прошлом июне было принято решение о продлении сроков их присутствия. Они должны были покинуть страну до конца этого года.

Это первые военные иностранного государства, которые дислоцируются в Норвегии со времен окончания Второй мировой войны. До сентября 1945 года в Норвегии размещались солдаты Красной Армии, выбившие оттуда немецких оккупантов.

Американское военное присутствие на Скандинавском полуострове наращивается из-за страха норвежских властей перед российской военной мощью. Боязнь российской агрессии появилась после присоединения Крыма к России в 2014 году, что было расценено международным сообществом как аннексия.

Ранее сообщалось, что США хотят построить в Норвегии инфраструктуру, которая позволила бы разместить до четырех истребителей на базе в 65 километрах к югу от Осло в рамках европейской стратегии по сдерживанию, возникшей после присоединения Россией Крыма.

Помимо Норвегии, российского вторжения опасаются и другие страны. Так, в Польше подтвердили, что стремятся к появлению в стране постоянных американских военных баз. По мнению министра национальной обороны Мариуша Блащака, создание в стране американских военных баз — это вопрос «безопасности Польши и поляков», а также всей Европы.

Ранее стало известно о том, что Варшава подготовила документ под названием «Предложение о постоянном американском присутствии в Польше», который был разослан членам Конгресса США и ряду представителей администрации президента Дональда Трампа.

В начале июня 2018 года девять стран НАТО — членов так называемой «Бухарестской девятки» (Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Чехия и прибалтийские страны) — попросили руководство альянса поднять вопрос об увеличении военного присутствия в их регионе.

Также сообщалось, что НАТО планирует создать новое резервное подразделение на случай «нападения России». В рамках этой инициативы уже действующие силы быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) предполагается увеличить на 30 тысяч человек.

NEWSru.com