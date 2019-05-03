США утроили поставки газа в ЕС, убеждая покупать еще больше

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Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, — хотя и «дешевый, но ненадежный», утверждает министр энергетики США Рик Перри, который по распоряжению президента США Дональда Трампа прибыл в Европу, чтобы убедить страны Евросоюза закупать американский сжиженный природный газ (СПГ) вместо российского.

Лишь месяц назад палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии российским энергопоставкам в Европу с целью сократить зависимость стран ЕС от российского газа и увеличить инвестиции американских компаний в европейскую энергетическую инфраструктуру.

В Брюсселе на бизнес-форуме по энергетике Перри заявил, что если европейцев волнует только цена вопроса, то им стоит забыть о Mercedes и BMW, ведь есть «более дешевый, хотя и ненадежный продукт».

Как сообщает датская газета Fyens Stiftstidende, отвечая на вопрос журналистов, почему страны ЕС должны покупать газ у США, а не у России, чей газ гораздо дешевле американского, и РФ ближе к Европе, американский министр предложил спросить «наших друзей на Украине».

Перри заявил, что у него есть готовый ответ, почему ЕС должен выбрать газ США, доставляемый к терминалам в Бельгии. «Вы получаете именно то, за что платите. Если стоимость — это все, о чем вы думаете, тогда, возможно, вам не надо покупать BMW, Mercedes или какие-то другие прекрасные автомобили из Европейского Союза», — сказал министр, отметив, что «более дешевая альтернатива менее надежна».

«То же самое и с российским газом. Просто спросите наших друзей на Украине, что они говорят о безопасности поставок и надежности. Этого там нет», — подытожил министр энергетики США.

Как отмечает датское издание Avisen, страны Евросоюза значительно увеличили импорт американского природного газа за последний год. С момента встречи летом 2018 года председателя Европейского совета Дональда Туска и президента США Дональда Трампа, стороны заключили перемирие в торговой войне, и ЕС увеличил импорт сжиженного природного газа из США на 272%. Еврокомиссия зафиксировала это рекордное значении в марте — более 10,4 млрд кубометров американского СПГ, начиная с июля прошлого года.

Но в Москве не высказывают опасений, считая, что Россия и в будущем останется основным поставщиком газа в Европу. Соединенные Штаты только третий по значимости поставщик СПГ в страны-члены ЕС, на их долю приходится 12,6% рынка сжиженного газа, поставляемого в Евросоюз. Доля же собственной добычи в общем объеме потребления газа в Европе упала ниже 50%. А вот экспорт в ЕС газа от «Газпрома» за 2018 год вырос до 201,8 млрд кубометров, что в три раза превышает суммарные поставки всех мировых производителей на данный рынок.

Ранее Перри подтвердил, что США выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», который, по мнению Вашингтона, усилит влияние России на внешнюю политику стран Евросоюза, напоминает ТАСС.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро, запуск газопровода ожидается до конца текущего года.

Категорически против нового газопровода из России в Европу выступают США. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников. По мнению российских властей, это может быть связано с попыткой увеличить поставки в Европу американского сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 19 апреля, что «вмешательство в процесс формирования проекта «Северный поток — 2″ со стороны Соединенных Штатов просто бесцеремонно».

NEWSru.com