США ужесточили санкции против Венесуэлы

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США ввели санкции в отношении государственной горнодобывающей корпорации Венесуэлы Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает пресс-служба американского министерства финансов.

Как говорится в заявлении ведомства, власти США также исключили из своего «черного списка» по Венесуэле 12 физических лиц, связанных с владельцами венесуэльского телеканала Globovision Раулем Горрином и Густаво Пердомо.

При этом Минфин пока не объяснил причин таких мероприятий.

Ранее США ввели санкции против российского банка Еврофинанс Моснарбанк в связи с его соглашениями с венесуэльской государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).

Напомним, 5 марта президент США Дональд Трамп объявил о продлении действия американских санкций против Венесуэлы, введенных в 2015 году.

korrespondent.net