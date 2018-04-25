США возобновили торговый диалог с Китаем

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Вашингтон и Пекин возобновили переговоры о торговле на всех уровнях в ожидании запланированной встречи лидеров двух стран.

США и Китай возобновили переговоры о торговле на всех уровнях в ожидании запланированной встречи лидеров двух стран. Об этом заявил во вторник, 13 ноября, главный советник президента США Дональда Трампа по вопросам экономики Лоуренс Кадлоу в интервью CNBC.

«Мы снова говорим с ними. Диалог идет на всех уровнях американского и китайского правительства», — отметил он.

По словам советника, нет уверенности в том, что Пекин согласится на требования Вашингтона. «Однако диалог лучше, чем его отсутствие», — считает Кадлоу. При этом сам он не готов давать прогнозы на исход переговоров.

Ожидается, что на саммите G20, который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся, чтобы обсудить двусторонние отношения.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ возобновили обсуждения торговых вопросов. В ходе телефонного разговора они не пришли к согласию о вариантах сближения позиций.

Также известно, что Лю Хэ вскоре может посетить США, чтобы подготовить встречу лидеров двух стран на саммите G20.

Напомним, что торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. После этого Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в августе.

Недовольство американской администрации вызывает торговый дисбаланс между государствами, который, по оценкам США, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

korrespondent.net