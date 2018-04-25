США временно вывели Ирак из-под антииранских санкций

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Соединенные Штаты повторно выведут Ирак из-под санкций, которые ограничивают покупку энергоносителей у Ирана. Об этом в среду, 20 марта, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

«Ирак получил 90-дневное разрешение на покупку иранских энергоносителей», — приводит агентство его слова.

Как известно, Вашингтон уже принимал аналогичное решение в отношении Багдада 21 декабря.

Санкции США против Ирана вступили в силу 5 ноября. Их целью является снижение иранского экспорта нефти до нуля. По оценке администрации США, с начала действия ограничений против Ирана поставки его нефти упали на 1,5 млн б/с.

korrespondent.net