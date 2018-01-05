США ввели санкции против пяти иранских компаний

Соединенные Штаты в четверг, 4 января, расширили санкции против Ирана, добавив в черный список пять предприятий, которые причастны к реализации иранской программы разработки баллистических ракет. Соответствующее заявление, как передает агентство Reuters, обнародовало управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Согласно информации на сайте ведомства, речь идет о компаниях Shahid Kharrazi Industries, Shahid Sanikhani Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Eslami Research Center и Shahid Shustari Industries.

“Эти санкции направлены против ключевых организаций, вовлеченных в иранскую ракетную программу, которую иранский режим ставит выше экономического благосостояния иранского народа. Пока народ Ирана страдает, их правительство спонсирует зарубежных боевиков, террористические группы и нарушения прав человека”, – заявил министр финансов США Стивен Мнучин (цитата по ТАСС).

Кроме того, Госдепартамент США добавил в черный список трех физических лиц, которые связаны с террористическими группировками “Аль-Каида на Аравийском полуострове” (АКАП, запрещена в России), “Аш-Шабаб” и “Аль-Каида в странах исламского магриба”.

Речь идет о Мухаммаде аль-Газали, который является членом АКАП высокого ранга, Абукаре Али Адане – заместителе главаря “Аш-Шабаб”, а также Ванасе аль-Фатихе, который, по данным США, отвечал за организацию атаки на Национальный музей Бардо в столице Туниса в марте 2015 года. Распространение на них санкций перекроет им доступ к американской финансовой системе.

Накануне источник Reuters в администрации США сообщил, что Вашингтон собирает информацию, которая бы позволила ввести санкции против иранских организаций и граждан, которые несут ответственность за разгоны антиправительственных демонстраций в этой стране. Собеседник агентства отметил, что данная инициатива исходит непосредственно от президента Дональда Трампа.

Отметим, что Трамп накануне выразил свою поддержку участникам антиправительственных протестов в Иране и пообещал, что Соединенные Штаты окажут иранскому народу “огромную помощь”, но “в подходящее время”.

Вице-президент США Майкл Пенс также обещал помочь участникам акций протестов. “Президент Дональд Трамп и я, как вице-президент США, не повторим постыдную ошибку, которая допускалась в нашей стране в прошлом, когда другие стояли в стороне и игнорировали героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом. Нарастающее сопротивление иранского народа сегодня дает надежду и веру всем тем, кто сражается за свободу, сражается против тирании. Мы не должны обмануть и не обманем их ожидания”, – сказал Пенс.

Иран в ответ направил в ООН официальную жалобу, обвинив США во вмешательстве в дела Исламской Республики и подстрекательстве к насилию.

NEWSru.com

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