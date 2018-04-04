США выделят 170 миллионов долларов на военную помощь странам Балтии

Соединенные Штаты окажут Эстонии, Латвии и Литве военную помощь в общей сложности на 170 млн долларов, говорится в заявлении Белого дома, распространенном во вторник, 3 апреля.

В пресс-службе президента США Дональда Трампа сообщили, что Вашингтон планирует предоставить прибалтийским партнерам почти 100 млн долларов на приобретение крупнокалиберных боеприпасов, а также более 70 млн долларов на обучение военных и на покупку снаряжения, чтобы повысить уровень подготовки национальных вооруженных сил и сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы.

Трамп во вторник принял в Белом доме президента Эстонии Керсти Кальюлайд, президента Литвы Далю Грибаускайте и президента Латвии Раймондса Вейониса. Формальным поводом для встречи стало столетие со дня провозглашения независимости тремя балтийскими странами. Стороны на переговорах обсуждали сотрудничество в сфере безопасности и улучшение взаимоотношений в сфере экономики.

В заявлении Белого дома отмечается, что президент США поддерживает активизацию усилий по укреплению обороны и безопасности американских союзников по НАТО в Прибалтике. США, Латвия, Литва и Эстония взяли на себя обязательства по дальнейшему укреплению блока НАТО, отметили в американской администрации.

“Мы продолжим улучшать возможности НАТО по обеспечению сдерживания и обороны. США, Эстония, Латвия и Литва подтверждают свою приверженность выполнению статьи 5 Вашингтонского договора [Устава НАТО; статья гласит, что нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на весь блок]. Эстония, Латвия и Литва продолжат модернизировать свои вооруженные силы, чтобы улучшить их взаимодействие с вооруженными силами США и других союзников по НАТО”, – отмечается в заявлении (цитата по ТАСС).

“Эстония, Латвия и Литва будут работать над развитием региональной инфраструктуры с тем, чтобы США и другие страны НАТО имели возможность осуществлять на ротационной основе развертывание в регионе дополнительных сил и проводить там учения”, – также указывается в заявлении.

Со своей стороны, США собираются и дальше периодически развертывать свои силы в странах Балтии. “США привержены оказанию помощи Эстонии, Латвии и Литве в повышении готовности их вооруженных сил. Мы продолжим изучать новые идеи и возможности, в том числе касающиеся противовоздушной обороны, как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО с целью укрепления политики сдерживания в регионе”, – говорится в заявлении.

Пентагон усилит взаимодействие с вооруженными силами этих государств в рамках ежегодных военных учений BALTOPS и Saber Strike, проводимых под эгидой сухопутных войск США в Европе, заверили в США. К маневрам Saber Strike в этом году присоединятся свыше 5 тыс. американских военнослужащих, сообщает DW.

3 млн долларов на борьбу с дезинформацией в условиях “российской угрозы”

Соединенные Штаты также перечислят балтийским партнерам 3 млн долларов (2,4 млн евро) на борьбу с дезинформацией, поддержку независимых СМИ и общественных вещательных корпораций. В марте главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы Свен Миксер, Эдгарс Ринкевичс и Линас Линкявичюс встретились в Вашингтоне с занимавшим тогда пост госсекретаря США Рексом Тиллерсоном. Министры предупредили США о попытках Москвы подорвать основу демократических институтов в их странах.

На пресс-конференции в Вашингтоне во вторник Трамп затронул тему угрозы со стороны России, о которой говорят в Прибалтике. “Конечно, вы называете эту страну не очень дружелюбной, и поэтому мы инвестируем в оборону, безопасность и реформу НАТО. Мы хотим видеть сильное НАТО, и это то, что мы собираемся делать вместе. Я очень уважаю балтийские страны – невероятные люди и невероятные лидеры. Очень их уважаю. Вместе с ними, если это будет возможно, мы хотели бы дружить с Россией”, – сказал по этом поводу президент США, слова которого приводит Русская служба ВВС.

Американский лидер отметил, что, вероятно, мог бы иметь очень хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. “То, что я могу иметь хорошие отношения и дружить с Россией, – это реальная возможность. Дружить с Россией – отличная идея, дружить с Китаем – отличная идея, дружить с другими странами – отличная идея. Я думаю, я смог бы установить хорошие отношения с Путиным и с Россией, и, если я смогу, будет просто замечательно”, – заявил он на пресс-конференции.

США и страны Балтии договорились сотрудничать в борьбе с гибридными угрозами и влиянием пропаганды

Дональд Трамп заверил лидеров стран Балтии, что США намерены сохранять военное присутствие в регионе и содействовать укреплению их оборонного потенциала, сообщил президент Латвии Раймонд Вейонис. На пресс-конференции по итогам встречи Вейонис отметил, что США являются наиболее надежным союзником и партнером, который поддерживает страны Балтии и помогает противостоять различным угрозам безопасности, с которыми сталкиваются Латвия, Литва и Эстония, передает “Интерфакс”.

По словам латвийского лидера, страны Балтии и США “намерены совместно работать над новыми идеями и предложениями, чтобы укреплять политику сдерживания и помогать странам Балтии развивать новые оборонные возможности”. “Мы договорились тесно сотрудничать в борьбе с гибридными угрозами и влиянием пропаганды”, – сказал президент, отметив, что стороны договорились в дальнейшем сотрудничать и в борьбе с терроризмом, а также по вопросам информационной безопасности и ядерного нераспространения.

Вейонис подчеркнул, что Латвия готова направить на военные нужды 2% от ВВП, чтобы увеличить свой оборонный потенциал, укрепить НАТО и участвовать в обеспечении международной безопасности. Также, по его словам, страны Балтии и США намерены активизировать экономическое сотрудничество.

На встрече в Вашингтоне также была подписана декларация в честь столетия государственности Эстонии, Латвии и Литвы, в которой подчеркивается неизменность позиции США по признанию их независимости. В разделе декларации об обороне отмечается, что Балтию и США объединяют постоянные усилия по содействию европейской безопасности, и они решительно настроены углублять это сотрудничество, чтобы противостоять силам, которые подрывают общие ценности и основы безопасности.

В свою очередь, Трамп на пресс-конференции отметил, что намерение стран Балтии выделять 2% от ВВП на оборону служит хорошим примером для других стран НАТО, так как эти инвестиции гарантируют большую безопасность в будущем.

Эстония, Латвия и Литва в декларации обязуются продолжать модернизацию своих вооруженных сил, чтобы улучшить возможности сотрудничества с США и другими союзниками по НАТО, а также работать над развитием региональной инфраструктуры, чтобы обеспечить развертывание сил США и НАТО и проведение учений в регионе.

В Совфеде раскритиковали итоги саммита – США “бросили кость” Прибалтике

В России уже раскритиковали поддержку США стран Балтии. Военная помощь Вашингтона – недружественный шаг по отношению к РФ, заявил РИА “Новости” член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

“Собственно, ничего принципиально нового не произошло. Заведомо было ясно, что совсем с пустыми руками лидеры стран Балтии из Вашингтона не вернутся – какая-то кость им будет непременно брошена. В то же время понятно, что военная помощь США Эстонии, Латвии и Литве никоим образом стратегического соотношения сил в Европе не изменит. Для России это даже не как жужжание комара – и отмахиваться не будем”, – отметил сенатор.

Клинцевич отметил, что тем не менее общая тенденция не может не тревожить. “Продолжаются целенаправленные попытки довести Европу до точки кипения. В любом случае военная помощь странам Балтии – это недружественный по отношению к России шаг, который будет восприниматься нами именно таким образом. Причем совершенно непонятно, зачем такая помощь нужна самим этим странам, которые буквально задыхаются от своих внутренних проблем”, – подчеркнул он.

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