США выиграли спор с Китаем в ВТО

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США выиграли спор, начатый в ВТО еще администрацией Барака Обамы. Организация пришла к выводу, что Пекин, установивший тарифные квоты на рис, пшеницу и кукурузу, действовал вразрез с ее принципами.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на текст решения арбитров.

«Базовый критерий правомочности, примененный Китаем при введении тарифных квот для пшеницы, риса и кукурузы, не соответствует обязательству вводить тарифные квоты на транспарентной, предсказуемой и справедливой основе», — говорится в решении арбитров.

Но проблема не в самих квотах, а в «двухуровневой тарификации» (TRQ). Эту систему Китай выстроил таким образом, что зарубежные поставщики просто не знают, будет их сельхозпродукция востребована или нет и какая пошлина будет установлена, а в итоге несут убытки.

При этом против квот как таковых ВТО ничего против не имеет: в решении отмечается, что США не смогли убедить третейскую группу в том, что КНР нарушила Соглашение о тарифах и торговле от 1994 года в том, что касается квот.

В своем заявлении торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр сельского хозяйства США Сонни Пердью приветствовали решение ВТО, заявив, что система Китая «в конечном итоге препятствует доступу американских фермеров на китайский рынок зерна». Если бы китайские TRQ использовались в полном объеме, то только в 2015 году было бы импортировано кукурузы, пшеницы и риса на 3,5 млрд долларов, говорится в оценках Министерства сельского хозяйства США.

В свою очередь китайское министерство торговли объявило, что «сожалеет» о решении ВТО. В заявлении ведомства отмечается, что Китай «будет надлежащим образом решать этот вопрос в соответствии с процедурами разрешения споров ВТО, активно обеспечивать стабильность многосторонней торговой системы и продолжать администрировать соответствующие квоты на импортные сельскохозяйственные тарифы в соответствии с правилами ВТО».

Любая из сторон может обжаловать решение в течение 60 дней.