США выводят весь дипломатический персонал из Венесуэлы

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Госдепартамент США объявил, что весь оставшийся дипломатический коллектив посольства США в Каракасе покидает страну. В заявлении внешнеполитического ведомства США говорится, что этот шаг предпринят в связи с ухудшением ситуации в стране, нехваткой воды и электричества, а также продолжающихся демонстраций и протестов.

«Так же, как и решение Госдепа от 24 января о выводе членов семьи дипломатов и сокращении штата посольства до минимума, данное решение связано с ухудшением ситуации в Венесуэле, а также с тем, что присутствие дипломатического персонала посольства США стало препятствием для политики США», — говорится в заявлении Госдепартамента. Власти США считают, что в связи с ухудшением отношений с правительством Мадуро, дипломатический персонал США может стать потенциальной жертвой дипломатического скандала.

Дипломатическое противостояние началось после того, как Соединенные Штаты призвали президента Николаса Мадуро уйти в отставку, а затем признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

azertag.az