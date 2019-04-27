США выходят из международного договора о торговле оружием

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Президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщает Reuters.

Выступая перед членами Национальной стрелковой ассоциации США в Индианаполисе, Трамп заявил, что «отзывает свою подпись» под договором.

По его словам, в ближайшее время Организация Объединенных Наций получит официальное уведомление о выходе.

Договор действует с 24 декабря 2014 года и ратифицирован 83 государствами, в том числе Японией, Аргентиной, Мексикой, Австралией, Австрией, Бельгией, Германией, Швецией и другими. США договор подписали, но не ратифицировали.

Договор призван регулировать международную торговлю обычными вооружениями, начиная от стрелкового оружия и заканчивая танками, самолетами и кораблями. Он вступил в силу 24 декабря 2014 года.

korrespondent.net