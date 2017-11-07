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США, Южная Корея и Австралия начали совместные военно-морские учения

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 06, 17:15   |   Комментариев: 0

Соединенные Штаты, Южная Корея и Австралия в понедельник, 6 ноября, начали совместные военно-морские учения в водах у южнокорейского острова Чеджудо в преддверии визита американского президента Дональда Трампа в Сеул, сообщает агентство Yonhap.

Учения продлятся два дня. В них принимают участие четыре корабля – южнокорейский эскадренный миноносец Sejong с управляемыми ракетами на борту и системой раннего предупреждения Aegis, американский миноносец Chafee, а также австралийские фрегаты Melbourne и Parramatta.

Ожидается, что участие в учениях также примут береговые патрульные самолеты P-3 и вертолеты MH-60, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на командование южнокорейских военно-морских сил.

“Нынешние учения направлены на пресечение объединенными военно-морскими силами союзнических государств ввоза и вывоза северокорейского ядерного оружия и другого оружия массового поражения, на выполнение резолюций СБ ООН в отношении противоправных провокационных действий Северной Кореи”, – заявили в командовании ВМС Южной Кореи.

Учения проходят на фоне большого азиатского турне Трампа. В настоящее время он находится в Японии, а во вторник, 7 ноября, прилетает в Южную Корею.

NEWSru.com

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