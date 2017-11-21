США заблокировали российское заявление в ООН по атаке на посольство РФ в Дамаске

Делегация Соединенных Штатов заблокировала российский проект заявления для прессы Совета Безопасности ООН, в котором осуждалась террористическая атака на посольство РФ в Сирии, которая произошла вечером 20 ноября. Об этом “Интерфаксу” сообщил пресс-секретарь поспредства России при ООН Федор Стржижовский.

“Предложенный Россией проект заявления для прессы Совета Безопасности ООН, осуждавший атаку террористов на здание российского посольства в Дамаске 20 ноября, был вновь заблокирован американской делегацией. Это очередной, далеко не первый случай, когда лидеры так называемой коалиции демонстрируют двойные стандарты в отношении террористических актов, целями которых становятся росзагранучереждения”, – заявил собеседник агентства.

Стржижовский посоветовал США “проявить такое постоянство в искоренении вооруженных групп, ставящих под угрозу работу дипломатов разных стран в Сирии и в регионе в целом”. Он также подчеркнул, что РФ и дальше продолжит борьбу с террористами в Сирии и “будет содействовать установлению мира и безопасности” в этой стране.

Накануне на сайте Министерства иностранных дел РФ появилось сообщение о том, что в Сирии посольство России подверглось минометному обстрелу – во внешнее ограждение посольства, примыкающее к его жилому комплексу, попала 122-миллиметровая мина. В результате взрыва никто не пострадал. Повреждена стена одного из зданий, а также линии электропередачи и система водоснабжения.

“Решительно осуждаем новую атаку террористов против российского дипломатического представительства в Дамаске. Россия не раз привлекала внимание мирового сообщества к непрекращающимся обстрелам сирийской столицы, осуществляемым боевиками, не желающими возвращения мира на сирийскую землю. Мы уже отмечали, что в результате таких наглых действий экстремистов гибнут и получают увечья мирные жители – женщины, дети и старики. Указывали мы и на то, что мишенью целенаправленно становится российская дипмиссия”, – говорилось в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД также выразили надежду, что в Совете Безопасности ООН дадут публичную оценку инциденту, когда под угрозой оказались жизни российских дипломатов.

Отметим, что в сообщении ведомства подчеркивалось, что огонь “велся с позиций террористов”. При этом российские военные регулярно публикуют отчеты о ликвидации последних оплотов боевиков.

NEWSru.com

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