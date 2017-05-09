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ССР и ДГБ Литвы представят правлению сейма анализ влияния бизнес-групп на политическую систему

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 09, 17:39   |   Комментариев: 0

 Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис созывает заседание правления сейма, как утверждается в связи с влиянием бизнес-групп на политическую систему страны.

Как сообщила советник спикера Даля Вянцявичене, заседание такого рода, на которое будут приглашены представители Службы специальных расследований (ССР) и Департамента госбезопасности (ДГБ), созывается впервые. Заседание будет закрытым.

“Председатель сейма Викторас Пранцкетис созывает заседание правления сейма в связи с влиянем бизнес-групп на литовскую политическую систему, в связи с инвестициями, расходящимися с интересами безопасности Литвы, непрозрачным лоббизмом и ущербом, который он наносит, непотизмом и протекционизмом в государственном секторе, коррупционными нарушениями и средствами избежать этого”, – сообщила Д. Вянцявичене.

Правлению сейма будет представлена информация ССР и законодательные инициативы, а также оценку угроз, проведенная ДГБ. На встрече планируется обсудить инициативы, целью которых является укрепление борьбы с коррупцией.

BNS

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