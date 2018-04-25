ССР начала расследование о вероятном разбазаривании 3,7 млн евро на Lietuvos pastas

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Литовская Служба спецрасследований (ССР) начала досудебное расследование о вероятном разбазаривании имущества на государственном почтовом предприятии Lietuvos pastas. Министр транспорта Рокас Масюлис говорит, что в компании обнаружены следы схемы особо дерзкого обогащения за счет государства.

«Мы начали досудебное расследование 28 декабря — о вероятном разбазаривании имущества», — подтвердила в четверг BNS представитель ССР Рената Эндружите. По ее словам, подозреваемых пока нет, а других подробностей ССР не приводит.

Министерство транспорта в четверг сообщило, что ССР начала расследование относительно вероятных преступных действий бывших руководителей Lietuvos pastas, фамилии которых не указываются — в период 2012–2016 годов они предположительно расхитили около 3,7 млн евро средств компании.

Как отмечает Минтранспорта, бывшее руководство Lietuvos pastas расхитило миллионы, учредив с сомнительными целями дочернее предприятие LP Mokejimu sprendimai, предоставляя взаймы средства компании и создав схему для избежания контроля со стороны государства при заключении сделок.

Компания Lietuvos pastas была единственным акционером предприятия LP Mokejimu sprendimai, а его возглавляла тогдашняя руководитель Lietuvos pastas Лина Миндерене.

Она была освобождена от должности в августе 2017 года из-за ненадлежащего проведения в жизнь мер по предупреждению отмывания денег.

BNS