ССР ошибочно прослушивала разговоры будущего министра финансов

Сотрудники Службы специальных расследований Литвы (ССР) на стыке 2015 и 2016 гг. на протяжении многих дней по ошибке прослушивали телефонные разговоры нынешнего министра финансов Вилюса Шапоки.

“В связи с техническим несоответствием были зафиксированы разговоры В.Шапоки, однако записи были уничтожены и он был об этом проинформирован”, – сообщила BNS в пятницу представитель ССР Рената Эндружите.

Газета Lietuvos rytas отмечает, что сведения о разговорах В.Шапоки и СМС-сообщениях собирались 19-21 декабря 2015-го и с 22 декабря по 15 января 2016-го.

По утверждению издания, прослушка разговоров осуществлялась в рамках досудебного расследования в связи с попытками директора Национальной земельной службы Дайвы Гинейкайте скрыть факт управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

ССАР планировала прослушку телефонных бесед врача Каунасской клинической больницы Артураса Шульнюса, однако произошла ошибка при указании номера одного из его телефонов.

В.Шапока в то время занимал пост директора Департамента надзора финансовых услуг и рынка Банка Литвы.

BNS

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