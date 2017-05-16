ССР передала в суд дело о взяточничестве в Клайпедском порту

Служба спецрасследований (ССР) Литвы передала в суд уголовное дело о коррупции в Клайпедском морском порту и компании Latvijas tilti.

Как информировала ССР, обвинения в получении крупной взятки предъявлены бывшему директору по вопросам инфраструктуры дирекции Клайпедского государственного морского порта Гядиминасу Зумарасу, а в подкупе – гражданину Латвии, председателю правления Latvijos tilti Геннадию Камкалову.

В июне прошлого года ССР провела обыски в Клайпедском морском порту и задержала обоих подозреваемых. После предъявления Г. Зумарасу подозрений в получении взятки за принятие в дирекции порта финансово выгодных компании Latvijas tilti решений он был уволен с должности.

ССР сообщает, что фигурирующая в деле сумма взятки превышает 9,5 тыс. евро (250 прожиточных минимумов), за что Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 8 лет.

BNS

Метки: Клайпедский порт, Литва, Служба спецрасследований