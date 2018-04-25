ССР подозревает предпринимателя в попытке подкупа офицера ВВС Литвы

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Служба спецрасследований (ССР) Литвы проводит досудебное расследование о вероятной попытке подкупа офицера Вооруженных сил (ВВС) Литвы с целью, чтобы латвийской компании были созданы исключительные условия для победы на международной конкурсной закупке ВВС Литвы.

Как в четверг сообщила ССР, досудебное расследование начато после получения информации из Второго департамента оперативных служб о том, что глава одной частной компании пытался подкупить представителя ВВС Литвы и предложил ему взятку в размере более 90 тыс. евро за то, чтобы одной латвийской компании были созданы исключительные условия принять участие и выиграть конкурсную закупку.

По данным BNS, в попытке подкупа литовского офицера правоохрана подозревает бывшего долголетнего директора Шяуляйского аэропорта Ромаса Микшиса, который сейчас занимается частным бизнесом. По неофициальным данным, Р. Микшис подозревается в том, что действовал в интересах латвийской авиакомпании Wings 4 Sky Group.

По данным латвийского новостного агентства LETA, это предприятие еще в 2015 году попало в поле зрения латвийских служб безопасности. И все же Вооруженные силы (ВВС) Литвы в 2016 году подписали с Wings 4 Sky Group договор о покупке услуг аренды учебных самолетов.

В среду подозреваемый был задержан, у него дома и на рабочем месте проведены обыски. В среду в сотрудничестве с сотрудниками Латвийского бюро по предупреждению коррупции и по борьбе с коррупцией также проведены обыски в одной латвийской компании.

Досудебное расследование контролирует прокурор Отдела расследований организованной преступности и коррупции Шяуляйской окружной прокуратуры.

BNS