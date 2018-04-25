ССР проводит обыски в самоуправлении Панявежиса, идет расследование деятельности мэра

Сотрудники Службы спецрасследований (ССР) Литвы во вторник проводят обыски в самоуправлении города Панявежис, идет расследование деятельности мэра Ритиса Миколаса Рачкаускаса.

«Расследование связано с деятельностью мэра», — подтвердила BNS пресс-атташе ССР Рената Эндружите.

ССР подозревает, что в самоуправлении Панявежиса вероятно имели место злоупотребления служебным положением и даются незаконные распоряжения служащим администрации самоуправления с целью создания благоприятных условий некоторым предприятиям для победы на конкурсных закупках.

Есть подозрения, что обещанные благоприятные решения принимались за взятки.

Как сообщает ССР, проводятся обыски по месту работа и жительства некоторых лиц, в самоуправлении Панявежиса и некоторых ЗАО произведены выемки важных документов.

Телефон мэра Р. М. Рачкаускаса во вторник утром был отключен.

BNS