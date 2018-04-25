Ссылки и репрессии — тень истории, сопровождающая каждую семью, сказал глава сейма Литвы

Ссылки и репрессии — это тень истории, сопровождающая каждую семью, сказал председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис в день, когда Литва вспоминает жертвы ссылок.

«Мы помним десятки тысяч человек, сотни тысяч разбитых надежд, сломанных жизней и судеб. Это наша общая тень истории, которая трагически коснулась каждой семьи», — сказал В. Пранцкетис в четверг на мероприятии, приуроченном к Дню траура и надежды, который отмечается 14 июня.

В. Пранцкетис напомнил о движении сопротивления, когда «более 20 тысяч литовских «лесных братьев» начали подпольную борьбу за нашу нынешнюю свободу».

«Можно назвать это символическим совпадением, однако мы не можем отрицать значение того факта, что обнаружение останков тогдашнего фактического руководителя свободной Литвы Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса — это подарок, врученный в то время, когда страна отмечает важные для независимости даты», — сказал председатель сейма.

В четверг и пятницу в Литве отмечаются дни Траура и надежды и Памяти оккупации и геноцида, посвященные годовщинам массовых убийств жителей и массовых ссылок.

14 июня 1941 года, в 3 часа утра начались массовые ссылки жителей Литвы в отдаленные северные районы. По данным Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы, за несколько дней в вагонах-теплушках из Литвы было вывезено около 18 тыс. граждан Литвы.

15 июня 1940 года Советский Союз оккупировал Литву. Во время этой оккупации было брошено за решетку и сослано 280 тысяч граждан Литвы.

BNS