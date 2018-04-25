Стало известно имя нового главы Tesla

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Робин Денем вступит в должность немедленно. Она заменит на этом посту Илона Маска, которого в середине октября отстранили от руководства.

Новым председателем совета директоров американской компании Tesla стала австралийка Робин Денем. Она заменила на этом посту ушедшего в отставку по соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) основателя компании Илона Маска, сообщает в четверг, 8 ноября, Интерфакс.

Отмечается, что Денем вступит в должность немедленно и в течение шести месяцев оставит пост финансового директора австралийской телекоммуникационной компании Telstra.

До перехода в Telstra Денем работала операционным директором и исполнительным вице-президентом производителя телекоммуникационного оборудования Juniper, а до этого 11 лет проработала в Sun Microsystems, выпускающем микрочипы.

В совете директоров Tesla австралийка находится с августа 2014 года.

Напомним, в августе Маск заявил в Twitter, что рассматривает возможность выкупа акций Tesla по цене 420 долларов за каждую и подтвердил финансовую возможность для осуществления такой операции.

Однако позже отказался от этих планов, из-за чего его заподозрили в мошенничестве с целью повлиять на биржевой курс.

По факту заявлений бизнесмена расследование начали Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам, что обвалило акции компании на 13%.

В результате в октябре Илона Маска отстранили от руководства Tesla.

korrespondent.net

Photo by Paul Corson on Foter.com / CC BY-ND

Photo by jeffcooper86 on Foter.com / CC BY