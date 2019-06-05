Стало известно, когда продлят санкции ЕС против России

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В ЕС назвали дату продления санкций против России. Об этом 5 июня сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

Так, с 20 июня санкции против России будут продлены на полгода. Причиной называется аннексия Крыма. При этом процесс расширения санкционного списка из-за выдачи российских паспортов на Донбассе протекает медленно, пишет журналист.

«Экономические санкции ЕС в отношении России должны быть продлены Советом ЕС 20 июня на шесть месяцев. Ожидается, что обсуждать будут мало, или вообще не будут. Тем не менее, подвижки относительно добавления в список санкций большего количества людей из-за выдачи российских паспортов на Донбассе медленные», — написал он.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе готовят продление санкций против России из-за Крыма до 23 июня 2020 года.

При этом, в МИД Украины предложили расширить санкции против РФ из-за паспортов, которые выдавались на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса.

korrespondent.net

Photo by Avramopoulos on Foter.com / CC BY-SA