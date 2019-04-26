Стало известно, о чем говорили Путин и Ким Чен Ын

Начиная переговоры в расширенном составе, Путин назвал предыдущий раунд обстоятельным. «У нас только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз», — сказал российский лидер.

«Мы смогли поговорить и об истории наших межгосударственных отношений, и о сегодняшнем дне, перспективах развития двусторонних связей», — отметил президент РФ. «Разумеется, поговорили и о ситуации на Корейском полуострове, обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы для улучшения», — подчеркнул Путин.

Глава российского государства поблагодарил Ким Чен Ына за то, что он принял приглашение Москвы и приехал в Россию. Путин обращался к лидеру КНДР «уважаемый товарищ председатель».

Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил надежду на то, что его диалог с Путиным, начавшийся в конструктивном ключе, продолжится в таком же духе.