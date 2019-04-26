Стало известно, о чем говорили Путин и Ким Чен Ын

В России завершилась встреча тет-а-тет президента РФ Владимира Путина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Как сообщает в четверг, 25 апреля, ТАСС разговор продолжался около двух часов.
Начиная переговоры в расширенном составе, Путин назвал предыдущий раунд обстоятельным. «У нас только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз», — сказал российский лидер.
«Мы смогли поговорить и об истории наших межгосударственных отношений, и о сегодняшнем дне, перспективах развития двусторонних связей», — отметил президент РФ. «Разумеется, поговорили и о ситуации на Корейском полуострове, обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы для улучшения», — подчеркнул Путин.
Глава российского государства поблагодарил Ким Чен Ына за то, что он принял приглашение Москвы и приехал в Россию. Путин обращался к лидеру КНДР «уважаемый товарищ председатель».
Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил надежду на то, что его диалог с Путиным, начавшийся в конструктивном ключе, продолжится в таком же духе.
«Только что у нас с Вами, господин президент, прошел очень содержательный обмен мнениями с глазу на глаз по вопросам, представляющим взаимный интерес, по всем актуальным проблемам. Благодарю за прекрасно проведенное время и надеюсь, что наши переговоры продолжатся в том же русле, в полезном и конструктивном ключе», — сказал лидер КНДР.
«Я приехал в Россию, чтобы обменяться мнениями по ситуации на Корейском полуострове, которая является одной из самых актуальных проблем в нынешней международной повестке дня, а также обсудить методы мирного урегулирования этого вопроса и обменяться мнениями по развитию наших двусторонних отношений в соответствии с требованиями нового столетия», — сказал он.
Лидер КНДР вновь выразил признательность Путину за то, что тот нашел в своем плотном графике время для встречи и содержательной беседы. Он также передал российскому коллеге и «дорогим российским друзьям» теплый привет от правительства КНДР и всего народа страны. Ким Чен Ын подчеркнул, что его делегация с радостью посещает Россию, которую он назвал «дружественным великим соседом».