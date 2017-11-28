Стамбульская конвенция может быть внесена на ратификацию в сейм в этом году, считает вице-министр

Вызывающая дискуссии об определении пола Стамбульская конвенция (Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием – ред.), возможно, будет внесена на ратификацию в сейм Литвы еще в этом году, говорит вице-министр социальной защиты и труда Вилма Шилалене.

По ее словам, перевод конвенции, конкретно – определение пола, согласован с переводчиками Еврокомиссии (ЕК) примерно месяц назад, сейчас идет согласование документов в правительстве.

“Думаю, что можно было бы”, – сказала вице-министр, отвечая на вопрос, планирует ли правительство внести проект в парламент в этом году.

На конференции, организованной в Европейском институте равенства полов, вице-министр выразила уверенность, что острые дискуссии относительно определения пола будут и в сейме, однако призвала не уходить от “главной цели конвенции – борьбы с насилием”.

Сторонники Стамбульской конвенции призывают сейм ратифицировать документ, утверждая, что это самый обстоятельный международный договор о борьбе с насилием в семье и в отношении женщин. Для критиков неприемлемы содержащееся в конвенции определение пола как социального конструкта, а также обязанность обучать нестереотипным гендерным ролям.

Конвенция вступила в силу в 2014 году, когда ее ратифицировали 10 стран- членов Совета Европы. На сегодняшний день конвенцию ратифицировали 22 государства, в том числе соседи Литвы Польша и Эстония, а также Бельгия, Дания, Испания, Италия, Мальта, Нидерланды, Франция, Финляндия, Швеция, Турция и др. Стамбульскую конвенцию также ратифицировал Евросоюз.

BNS30

Метки: Еврокомиссия, Литва