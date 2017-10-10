Станция распределения СПГ компании Klaipedos nafta будет открыта в конце октября

Литовская компания перевалки углеводородов Klaipedos nafta завершила строительство распределительной станции сжиженного природного газа (СПГ), которая стоила почти 28 млн. евро и официально откроет ее в конце октября.

Представитель по связям с общественностью Klaipedos nafta Индре Милинене подтвердила BNS, что станцию планируется открыть 27 октября.

“Это символическая дата, поскольку три года назад, в этот день, в Клайпеду прибыло первое судно СПГ, а сейчас открывается второй проект СПГ”, – сказала И. Милинене BNS.

По ее словам, сейчас все еще ведутся испытания станции – для этого в середине сентября судно бункеровки Cardissa компании Shell доставило с судна-хранилища СПГ Independence, которое находится в южной части Клайпедского порта, до станции 1 тыс. кубометров газа.

Для испытаний Shell приобрела груз у Lietuvos duju tiekimas (LDT), который соответственно был куплен у американской Cheniere Marketing International.

Планируется, что коммерческую деятельность станция начнет в начале первого полугодия следующего года. На распределительной станции сжиженного природного газа, которая стоила 27,7 млн. евро, будет пять хранилищ по 1 тыс. кубометров, с которых СПГ можно будет переваливать в газовозы.

BNS

Метки: Литва