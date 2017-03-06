Standard & Poors оставила без изменений кредитный рейтинг Литвы

Международной рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило присвоенный Литве еще в 2014 году кредитный рейтинг A- со стабильной перспективой.

“Рейтинг Литвы отражает прочное фискальное положение страны и прочную внешнюю позицию, которая отражает долгосрочное снижение задолженностей с 2008 года, особенно в банковском секторе. Рейтинг ограничивается низким уровнем доходов и тем, что ВВП на душу населения остается одним из самых небольших в еврозоне”, – говорится в сообщении S&P.

Как утверждает агентство, после состоявшихся в октябре прошлого года парламентских выборов, на которых победил Литовский союз крестьян и зеленых, заметных политических изменений быть не должно, а правительство нового премьера Саулюса Сквярнялиса должно и впредь стремиться к энергетической независимости Литвы и повышать финансирование обороны.

И все же агентство отмечает, что небольшой перевес большинства в сейме страны может означать, что коалиция не сохранится в течение всего срока полномочий.

Аналитики S&P прогнозируют, что рост экономики Литвы в этом году составит 2,6%, а за три года рост увеличится до 2,8%.

“Мы считаем, что ВВП будет стимулироваться частным потреблением и ростом инвестиций, которые, в свою очередь, будут стимулироваться новым финансовым периодом Евросоюза (ЕС). Надеемся, что новое правительство будет выполнять обязательства фискальной дисциплины, и считаем, что в течение последующих лет долг правительства будет последовательно уменьшаться”, – утверждает S&P.

Международное рейтинговое агентство Moody‘s присвоило Литве рейтинг A3, а Fitch Ratings – рейтинг A-.

BNS

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