Станет ли сырьевой табак акцизным товаром ?

🔊 Воспроизвести

Если правительство и парламент Литвы одобрят, то с ноября государство будет облагать акцизом и необработанный табак, поскольку о необходимости этого налога криминалисты говорят уже полгода, сообщила литовская газета Lietuvos zinios.

Министерство финансов предлагает установить тариф акциза на необработанный курительный табак в размере 68,6 евро за килограмм продукта. Ежегодно тариф на необработанный табак, как и на табачные изделия, будет расти: с марта 2020 года он увеличится до 78,5 евро за кг, а с марта 2021 года составит 90 евро за килограмм.

По словам главы Криминальной службы литовской таможни Мантаса Кушиласа, Литва практически единственная из окружающих ее стран региона не считает сырьевой табак акцизным товаром, поэтому в Литву ввозятся огромные количества необработанного табака. Есть подозрения в том, что сырье впоследствии может поставляться на теневые табачные фабрики по всей Европе.

Исследование пустых пачек сигарет, проведенное в 2018 году компаний рыночных исследований Nielsen», показало, что размер теневого рынка табачных изделий в Литве в последнем квартале прошлого года составил 19,3%, а по сравнению со вторым кварталом, вырос на 1,6%. По причине выросшего рынка контрабандных сигарет государство лишилось около 53 млн евро сборов.

BNS