Стараясь заблокировать Telegram, Роскомнадзор парализовал работу сервисов Volvo в России

Действия Роскомнадзора по блокировке популярного мессенджера Telegram фактически парализовали работу сервисов российских дилеров шведского автопроизводителя Volvo 17 апреля.

На протяжении всего этого дня дилеры Volvo по всей России не могли провести клиентам технический осмотр и устранить неполадки по сервису из-за того, что IP-адрес, через который программное обеспечение (ПО) компании подключается к базе данных, был заблокирован Роскомнадзором, сообщает “Коммерсант”.

Фирменное ПО под названием Volvo Information & Diagnostic for Aftersales (VIDA), которое поддерживает модельный ряд легковых машин этого бренда, позволяет подключаться к компьютеру автомобиля, считывать информацию об ошибках, сравнивать параметры работы датчиков и механизмов с заводскими параметрами и на основании этого делать выводы об исправности узла.

Также в программе описаны процедуры ремонта и замены узлов с указанием необходимых инструментов. Любой автомобиль Volvo, прибывающий на официальный сервис с неполадкой или для ТО, по стандартам марки требует предварительной диагностики через систему VIDA, пояснил изданию один из дилеров.

“Проблемы начались в первой половине дня – программа Volvo, с помощью которой мы подбираем запчасти, производим диагностику автомобилей и вообще их обслуживание, перестала работать”, – рассказал газете глава ростовского дилера Don Motors Андрей Долгов. По его словам, это сделало практически невозможным любое обслуживание автомобилей.

В компании Volvo дилеру сообщили, что один из IP-адресов, через который работает их программа, был заблокирован. По словам Долгова, 18 апреля проблема была решена, программа полностью работает.

При этом в Volvo заявили, что причина блокировки не имеет отношения к компании, но они “оказались затронуты в ходе данного мероприятия”, а сейчас проблема уже устранена, сообщается в публикации.

NEWSru.com

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