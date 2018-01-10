Старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин скончался на 82-м году жизни

Народный артист России, старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в возрасте 81 года.

“Не стало Михаила Державина (1936-2018)”, – сообщается на сайте театра 10 января. О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно.

Агентству РИА “Новости” в театре рассказали, что актер скончался после продолжительной тяжелой болезни.

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. С 1959-го по 1967 год он работал в Московском театре имени Ленинского комсомола, затем в Театре сатиры. Также сыграл в десятках фильмах и озвучивал мультфильмы.

Всесоюзную славу принесла актеру роль пана Ведущего в телевизионной юмористической передаче “Кабачок 13 стульев”, которая выходила на экраны страны с 1967-го по 1980 год, отмечает РБК.

Державин был другом и постоянным партнером по эстрадным номерам Александра Ширвиндта с 1957 года. В середине 1980-х они вместе вели программу “Утренняя почта”, а в 2013 году – “Хочу знать”.

Актер сыграл в фильмах “Они были первыми”, “На Киевском направлении”, “Трое в лодке, не считая собаки”, “Жених из Майами”, “Старые клячи” и других.

Державин получил несколько орденов, включая орден “За заслуги перед Отечеством” III и IV степени. 23 декабря исполнилось 50 лет работы Державина в Театре сатиры.

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