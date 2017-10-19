Старость не радость, а дело наживное

Литовские пенсионеры ограничивают свои потребности и чаще всего экономят на питании и развлечениях, а свои дополнительные доходы предпочли бы потратить на здоровье или отдых, показало исследование, проведенное банком Swedbank. Нынешнее же трудоспособное население не знает, на что будет жить в старости.

Экономят на питании

«Основная группа, по которой ограничиваются финансы – это продукты питания: 8 из 10 пенсионеров предпочитают более дешевые продукты питания. Вторая группа – развлечения, поездки, культура. Также экономят на одежде, а 58% сказали, что экономят на воде и других коммунальных услугах», – представляя исследование сказала глава Института финансов Swedbank Юрате Цвиликене.

«25% пенсионеров сказали, что у них вообще нет сбережений и что они не могут улучшить свое финансовое положение. Почти каждого второго пенсионера финансово поддерживают дети, а 57% опрошенных сказали, что не получают поддержки от детей», – отметила Цвиликене.

Пенсионеры считают, что достойной пенсией была бы сумма 598 евро в месяц. По словам Цвиликене, пенсия должна составлять хотя бы 70% зарплаты, так что если исходить из нынешней средней зарплаты, то это должно быть около 460 евро.

С октября изменилась базовая величина пенсии, поэтому пенсии по старости граждан, имеющих более 30 лет стажа, в среднем увеличилась на 13,5 евро. До настоящего времени средняя пенсия по старости при наличии обязательного трудового стажа составляла 288 евро. С увеличением базовой пенсии она составит 301 евро, или 46% средней заработной платы.

По заказу Swedbank исследование провела компания Spinter tyrimai, которая опросила в июле-августе 1009 жителей страны.

Экономический аспект

А вот исследование, которое провела страховая компания Gjensidige, показало, что самые большие страхи людей трудового возраста связаны с экономическими аспектами — они сильно беспокоятся, что в старости не будут иметь достаточно денежных средств для проживания.

Результаты опроса также показали, что не менее важным для жителей страны является и социальный аспект. В старости большинство жителей Литвы хотят быть самостоятельными и не зависеть от близких людей.

Они не планируют жить с детьми или другими членами семьи, однако хотят, чтобы качественно была проявлена забота об их здоровье и уходе за ними. Согласно результатам опроса, 35% его участников беспокоятся о получении качественной медицинской помощи в пенсионном возрасте, 31% людей переживает, будет ли им оказан качественный уход со стороны службы социальной помощи.

Только 3% респондентов указали, что в старости хотели бы жить с детьми. 67% жителей Литвы старость хотели бы провести в собственном доме.

«Полученные результаты свидетельствуют, что безопасный дом для жителей Литвы является фактором стабильной и спокойной старости. Люди трудового возраста утверждают, что в почтенном возрасте для них очень важно не переселяться к членам семьи, а остаться в своем доме и жить самостоятельно», — отметил генеральный директор Gjensidige Марюс Юндулас.

По словам руководителя страховой компании, треть жителей страны переживает за свое жилье — чтобы оно было приспособлено к нуждам пожилых людей.

Юндулас обратил внимание на то, что свое жилье, чтобы оно было удобным для проживания в старости, следует постепенно, шаг за шагом подготавливать к потребностям людей пожилого возраста.

Заранее можно позаботиться о проживании на первом этаже, оборудовании необходимых ступеней, перил и скамеек для отдыха.

Немаловажным для жителей Литвы является и общение. 26% опрошенных беспокоятся о том, будут ли у них близкие или родственники, которые в случае необходимости позаботятся о них в старости.

Не только близкие, но и соседи очень важны. 22% опрошенных боятся, что по соседству не найдутся люди, которым они смогут доверять. Этот аспект наиболее актуален для жителей небольших городов и деревень, поскольку там соседи заменяют и членов семьи, и скорую помощь.

Следует отметить, что для мужчин соседи, которые в старости могут протянуть руку помощи, намного важнее, для женщин.

Поэтому важно заранее завязать и поддерживать близкие и дружественные отношения с соседями, которые в старости могут стать такими же важными людьми, как члены семьи или близкие.

Инф. «ЛК»

Метки: N42 (1182) 19 октября, Пенсионеры, Экономия