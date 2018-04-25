Стартовал проект «LietuvosDNR»

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«Интернет или балет?», «Барокко или панк-рок» — это лишь некоторые из вопросов проекта «LietuvosDNR», с помощью которого попытаются привлечь внимание литовской общественности и предложить ей внести свой вклад в создание имиджа нашей страны за рубежом.

Проект, который начался сегодня, предлагает жителям обсудить, каким образом Литва должна быть представлена ​​за рубежом, чем мы гордимся и с какими ценностями мы идентифицируем себя.

Целью проекта является активное вовлечение общественности в формирование единой презентации страны за рубежом. Инициаторы проекта приглашают вас высказать свое мнение ответив на короткие вопросы анкеты на сайте www.lietuva.lt. Результаты будут полезны для представления имиджа страны.

К проекту присоединились известные представители искусства, культуры, спорта и науки Литвы. Марюс Йовайша, автор „Neregėta Lietuva“, говорит, что Литва интересна миру своей уникальной историей, наследием, архитектурой, культурой и активными и образованными людьми.

По словам гонщика Бенедиктаса Ванагаса, Литва выделяется своей зеленью, запасами пресной воды, а миру интересна личностями, благодаря которым растет интерес к стране. Как отмечает Ванагас, конкурируя с миром, мы должны создавать ценности обладая меньшими ресурсами.

«Из-за многолетнего неконтролируемого представления страны за рубежом, Литва все чаще отождествляется не с прогрессом, а со стереотипами. Чтобы изменить ситуацию, необходимо создать единую систему презентации Литвы. В этом процессе очень важно мнение литовского народа », — говорит Эгле Кудзманене, временный директор созданной группы при канцелярии правительства Литовской Республики.

Вовлеченность в проект «LietuvosDNR» увеличивается с каждым днем. Проект осуществляется в учреждениях страны и на организованных ими мероприятиях. Свое мнение о том, как лучше представить страну за рубежом могли высказать посетители выставки туризма и отдыха «Adventur», а в феврале команда проекта будет ждать желающих на выставке «Studijuok 2019» и на Вильнюсской книжной ярмарке.

Видеоклип проекта для скачивания: https://bit.ly/2SdIRXJ

Видео проекта Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KV2cIUp_kl4

Пресс-служба lrv.lt